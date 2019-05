Freiburg (ots) - Kühnert symbolisiert das Comeback des Radikalen in Politik und Gesellschaft. Nach vielen Jahren, in denen die Herausforderungen im eigenen Land, aber auch jenseits aller Grenzen immer komplizierter geworden sind, scheinen weite Teile des Gemeinwesens heute der Mühsal differenzierten Denkens müde geworden zu sein. Je reifer unsere Demokratie, desto mehr wächst der Anspruch auf direkte Mitsprache. Nun werden Bürgerinnen und Bürger ständig mit dem Für und Wider vielschichtiger Probleme konfrontiert. Der Druck, alles selber beurteilen zu müssen, führt zur Überforderung - und damit zur Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Radikale (und populistische) Konzepte versprechen genau dieses. http://mehr.bz/khs109l



