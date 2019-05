Velodyne Alpha Puck liefert wegweisende Innovationen für intelligente Fahrmobilität

Velodyne Lidar, Inc. gab heute bekannt, dass es den SmartDrivingCar Summit sponsert, der vom 15. bis 16. Mai in Princeton, New Jersey (USA), stattfindet und Käufer, Verkäufer und Vermittler von autonomen Autos, Lastwagen und Bussen zusammenbringt. Auf diesem Treffen wird Velodyne seine intelligenten, leistungsstarken lidar-Lösungen als unverzichtbare Technologie für autonome Fahrzeuge (AVs) und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) besprechen und präsentieren.

Velodyne Lidar provides smart, powerful lidar solutions that are essential technology for autonomous vehicles (AVs) and advanced driver assistance systems (ADAS). (Photo: Business Wire)

Der SmartDrivingCar Summit untersucht die grundlegenden wirtschaftlichen Kräfte von Angebot, Nachfrage und öffentlicher Aufsicht, die den Einsatz und die Vermarktung der Fahrzeugautonomie bestimmen. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit Professor Alain Kornhauser von der Princeton University geleitet und besteht aus Experten aus Wissenschaft, Industrie und Regierung, die über die Sicherheitsvorteile von selbstfahrenden Autos, regulatorische Herausforderungen, Mobilität und Sozialleistungen sowie Technologie diskutieren.

Auf dem Gipfel werden der Velodyne Alpha Puck, ein lidar-Sensor, der speziell für autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrzeugsicherheit bei Autobahngeschwindigkeiten entwickelt wurde, und Velodyne Velarray, das intelligenteste und leistungsfähigste lidar für Fahrerassistenz, vorgestellt. Die lidar-Sensoren von Velodyne bieten eine branchenführende Kombination aus großer Reichweite, hoher Auflösung und großem Sichtfeld. Auf dem Gipfel wird AutonomouStuff eine Demonstration eines AV mit Velodyne lidar durchführen.

"Ein hochauflösender, weitreichender lidar ist der kritischste Sensor für die Förderung der intelligenten Fahrmobilität", sagte John Eggert, Director, Automotive Sales Marketing, Velodyne Lidar, der während des Gipfels an Workshops teilnehmen wird. "Die bahnbrechenden Sensoren von Velodyne vereinen mehr als zehn Jahre lidar-Entwicklung und Lernen aus Millionen von Straßenmeilen, um die gesamte Bandbreite der lidar-Anforderungen an Autonomie und Fahrerassistenz zu erfüllen. Wir liefern weltweit die größten Mengen von lidar-Sensoren für die Automobilindustrie und haben weltweit mehr als 250 Kunden."

In einer Sitzung des Gipfels wird Vidya Devarasetty, Global Automotive Business Development Manager bei Velodyne Lidar, den aktuellen Stand der lidar-Technologie und die kurzfristigen technologischen Möglichkeiten beleuchten. In der Sitzung wird diskutiert, wie Velodyne-Sensoren reichhaltige Computerwahrnehmungsdaten liefern, die eine Echtzeit-Objekt- und Freiraumerkennung für eine sichere Navigation und einen zuverlässigen Betrieb ermöglichen.

"Es ist an der Zeit, den Rummel zu überwinden und die Kommerzialisierung und den Einsatz der SmartDriving-Technologie zu beschleunigen, damit die Gesellschaft beginnen kann, ihre Vorteile zu nutzen", sagte Professor Kornhauser. "Der SmartDrivingCar Summit will eine einladende Umgebung für intelligente Mobilität für Pkw, Busse und Lkw schaffen. Die Veranstaltung versammelt Vordenker wie Velodyne Lidar, damit sie die Möglichkeit einer Zusammenarbeit erwägen können, um schneller eine sichere und bequeme Mobilität für alle, insbesondere für benachteiligte Menschen, zu erreichen."

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Es ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden lidar-Sensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, Echtzeit-Surround-View-lidar-Systeme und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Automobile, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome, die FAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme. Mehr über lidar erfahren Sie auf Velodynes Lidar 101-Webseite.

