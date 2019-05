Wochenrückblick KW19: Donald Trump bringt DAX-Anleger zur Verzweiflung, Wirecard wird noch optimistischer

Lange Zeit lief es an den Aktienmärkte richtig gut. Nach einem starken ersten Quartal 2019 fiel auch der Start in das zweite Börsenquartal stark aus. Allerdings grätschte US-Präsident Donald Trump nun dazwischen und sorgte für eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Freitag stiegen die Sonderabgaben für chinesische Importe im Wert von rund 200 Mrd. US-Dollar von 10 auf 25 Prozent. China kündigte seinerseits Vergeltungsmaßnahmen an.

Dabei wurde die zwischenzeitliche Börsenrallye von der Hoffnung der Anleger auf eine Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit befeuert. Jetzt muss man wieder zittern. Laut Darstellung des US-Präsidenten hätten die chinesischen Verhandlungsführer bereits gemachte Zusagen zurückgezogen. Zumindest wird weiterhin miteinander geredet, so dass ein großer Deal zwischen den beiden Weltmächten nicht ganz vom Tisch ist. Die Märkte würden sich in diesem Fall entsprechend erleichtert zeigen.

Deutschland

Wenn man sich bei Wirecard doch nur wieder auf die glänzenden Wachstumsaussichten und die starken Quartalszahlen konzentrieren könnte… Allerdings ist dies nicht so einfach, nachdem die "Financial Times" mit ihren Berichten zu mutmaßlichen Bilanzmanipulationen in der Wirecard-Niederlassung in Singapur Marktteilnehmer aufgeschreckt hat. Mehr dazu hier.

