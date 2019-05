DWS Top Dividende: Manchmal kommt es doch auf die Größe an

Die Hauptversammlungs- und Dividendensaison ist in vollem Gange. Unternehmen schütten erneut Rekorddividenden aus. Trotzdem vergessen Anleger manchmal die große Bedeutung der Gewinnbeteiligung. Mit dem DWS Top Dividende nimmt sich seit vielen Jahren ein wahrer Riese in der deutschen Fondsbranche dieses Themas an.

Dividenden: Das Salz in der Suppe

Für das Geschäftsjahr 2018 wollen die deutschen Aktiengesellschaften einmal mehr eine Rekordausschüttung vornehmen. Laut einer gemeinsamen Studie der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW), der FOM Hochschule und der Plattform DividendenAdel sollen es insgesamt rund 57 Mrd. Euro sein. 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein im DAX sollen mehr als 38 Mrd. Euro ausgeschüttet werden. Allerdings sollten Anleger noch schnell zugreifen. Die Konjunkturabkühlung und der Handelsstreit zwischen China und den USA haben in Einzelfällen zu Dividendensenkungen geführt. Zudem verweisen Unternehmen in ihrem Ausblick auf die anhaltenden Marktunsicherheiten.

