Wer grundsätzlich mit Aktien ein Vermögen aufbauen möchte, allerdings die Auswahl einzelner Wertpapiere scheut, könnte bei ETFs an der richtigen Adresse sein. Durch den passiven, kostengünstigen und breit diversifizierten Ansatz können Investoren hierbei mit wenig Aufwand beispielsweise einen ganzen Index nachbilden. Und so unterm Strich ganz einfach marktübliche Renditen einfahren. Nichtsdestoweniger eignen sich natürlich nicht alle ETFs gleichermaßen, um ein Vermögen aufzubauen. Werfen wir in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...