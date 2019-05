Unterföhring (ots) - Bei Luke Mockridge macht die Abitur-Prüfung großen Spaß: "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" legt erneut zu und holt am SAT.1 Fun Freitag sehr gute 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. In der vierten Folge von "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" (17. Mai 2019) stellen Reiner Calmund, Verona Pooth, Ruth Moschner und Abdelkarim ihr Schul-Wissen unter Beweis.



Der SAT.1 Fun Freitag mit "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" und "Die Faisal Kawusi Show", freitags, ab 20:15 Uhr, in SAT.1



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 11.05.2019 (vorläufig gewichtet)



