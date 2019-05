Dividendenaktien sind ideal für Anleger, die von den Erträgen leben müssen, die ihre Portfolios generieren. Doch eine schwierige Sache bei den meisten Dividendenaktien ist, dass sie in der Regel nur vierteljährlich Dividendenzahlungen leisten. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Menschen monatlich Rechnungen begleichen müssen, braucht es einiges an Haushaltsplanung, um die Dividendenzahlungen an die finanziellen Bedürfnisse anzupassen. Aus diesem Grund werden Dividendenaktien, die monatlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...