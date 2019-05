von Jörg Lang, Euro am SonntagDer Schweizer Versorger wird an der Börse mit 1,7 Milliarden Euro bewertet. Die Kursentwicklung ist verheerend. Auf Sicht von fünf Jahren verlor die Aktie ein Drittel an Wert. Niedrige Preise im Stromgroßhandel belasten die Ergebnisse. Anfang April hatte der französische Großaktionär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...