Die Pharmaindustrie reagiert auf die Kritik an hohen Pillenpreisen. Künftig gibt es oft nur noch Geld, wenn das Medikament wirkt - ein Geschäft mit Tücken.

Die erste Patientin war sechs Jahre alt - und die Hoffnung, dass sie überleben werde, gering. Die Ärzte an der Kinderklinik in Philadelphia wagten einen letzten Versuch, den aggressiven Blutkrebs zu bekämpfen. Sie entnahmen dem Mädchen Blut und programmierten die Zellen gentechnisch um. Dann setzten die Mediziner sie wieder in den Körper ein. Die Gentherapie gelang: Die modifizierten Zellen erkannten bösartige Krebszellen und zerstörten sie. Emily Whitehead, die Patientin von damals, ist seit sechs Jahren krebsfrei - aufgrund einer einzigen Behandlung.

Dank Kymriah, der Gentherapie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis, überleben sechs von zehn Kindern einen Leukämie-Rückfall - bei einer Chemotherapie sind es nur ein oder zwei Patienten. Seit 2018 ist Kymriah in Deutschland zugelassen. Die Schattenseiten: Eine Heilung ist möglich, aber nicht garantiert. Ein Teil der Patienten kämpft mit lebensbedrohlichen Nebenwirkungen, etwa einer Überreaktion des Immunsystems. Und die Therapie ist sehr teuer: 320.000 Euro kostet die Behandlung.

Krankenkassen geraten durch teure Therapien in finanzielle Bedrängnis. Gen- und Krebstherapien könnten gar das Solidarsystem sprengen. Deutschland steht bald die überfällige Diskussion um den Preis des Lebens bevor. Wie viel medizinischen Fortschritt kann und will sich die Gesellschaft überhaupt leisten?

Darauf Antworten zu finden, ist nicht Aufgabe der Industrie. Doch die will zumindest den Vorwurf entkräften, sie wolle nur Rendite machen, ohne Rücksicht auf das Patientenwohl. Die Pharmabranche bietet deshalb jetzt ein ganz neues Bezahlmodell an, das die Gesundheitsbranche grundlegend verändern könnte: "Pay for performance" oder "outcome-basierte Verträge". Gezahlt wird nur, wenn das Medikament wirkt. Novartis, Roche, Merck und Boehringer experimentieren damit und wollen Politik und Kassen davon überzeugen. Doch die Modelle sind komplex, oft nicht eindeutig. Das beginnt schon bei der scheinbar simplen Frage, ob ein Medikament wirkt oder nicht.

Seit der Entzifferung des menschlichen Erbguts zur Jahrtausendwende kommen immer mehr sehr teure Behandlungen auf den Markt. Der US-Hersteller Gilead verlangte schon vor Jahren für eine dreimonatige Hepatitis-Behandlung rund 60.000 Euro. Solche Beträge erscheinen fast schon normal. Krebsmedikamente kosten oft fünf- bis sechsstellige Beträge pro Jahr - und verlängern das Leben der Kranken teils nur um wenige Monate. Eine Spritze gegen frühkindliche Erblindung, die ebenfalls von Novartis stammt und in den Vereinigten Staaten bereits verabreicht wird, soll 345.000 Euro kosten - pro Auge.

Für die Gentherapie Kymriah hat Novartis kürzlich in Deutschland mit dem Krankenkassen-Dienstleister GWQ Plus, der zahlreiche Betriebskrankenkassen vertritt, einen Vertrag geschlossen: Falls die kleinen Patienten innerhalb eines bestimmten Zeitraums sterben, erhält die Kasse einen Teil des Geldes zurück; Details des Deals sind geheim. Verhandlungen mit weiteren Kassen seien "fortgeschritten", sagt Novartis-Manager Markus Karmasin.

30.000 Pfund pro Lebensjahr

Von solchen Experimenten hängt das Image der gesamten Pharmabranche ab. "Die Industrie wird zunehmend als Preistreiber wahrgenommen", sagt der Mediziner und Berater Matthias Schönermark. Flexible Modelle seien nötig. Die Preise könnten nicht unabhängig von der Wirkung immer nur steigen.

