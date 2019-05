* Die wahre Ursache: Laxe Geldpolitik führt zu steigenden Mietpreisen* Zentralbanker übernehmen heimlich die Macht* Undemokratisch, unsozial und ungerecht* Harte Kritik an EZB und Fed auch von BIZ Ex-Chefvolkswirt* Handeln Sie jetzt* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Staatliche Förderung verfehlt Ziel, die Niederlassung von Ärzten im ländlich unterversorgten Raum zu steigern

in deutschen Städten steigen die Immobilienpreise und die Mieten scheinbar unaufhaltsam - und mit ihnen der Unmut der Bevölkerung. Das Thema gewinnt zunehmend an Bedeutung, auch in der öffentlichen Diskussion. Kein Wunder, dass es kaum eine Talkshow oder Nachrichtensendung gibt, in der nicht mindestens einmal das Wort Mietwahnsinn oder Enteignung vorkommt.



Wie bei Problemen üblich, erschallt der Ruf nach dem Staat. Er soll durch Gesetze Abhilfe schaffen und den Preisanstieg irgendwie unterbinden.



Trotz des weit verbreiteten Interesses und der großen gesellschaftlichen Bedeutung dieser Entwicklung findet erstaunlicherweise keine ernsthafte Ursachenanalyse statt.



Der Staat baue zu wenige Wohnungen, lautet der Vorwurf der Linken, und Kapitalisten trieben Preise und Mieten in die Höhe. Und auf der rechten Seite des politischen Spektrums wird die hohe Zahl von Einwanderern für die Verknappung von Wohnraum ins Feld geführt.

