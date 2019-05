Microsoft (WKN:870747) war in den letzten Jahren, einschließlich 2019, einer der besten Marktteilnehmer. Dieses Jahr ist die Microsoft-Aktie um fast 30 % gestiegen, nachdem ein sehr starker Quartalsbericht und eine Prognose vorliegen. Bei denjenigen, die noch nicht in Microsoft investiert haben, könnte man denken, sie hätten den Zug verpasst. Doch obwohl die Aktie einen starken Run hatte und derzeit auf Allzeithöchstständen gehandelt wird: Wenn man etwas weiter in die Zukunft blickt - sagen wir, ...

