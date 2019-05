Es gibt den alten Satz, dass man sich nicht in eine Aktie verlieben sollte, die man besitzt. Aber ExxonMobil (WKN:852549), Hormel Foods (WKN:850875) und W.P. Carey (WKN:A1J5SB) sind derart gut, dass man sich hier schnell verliebt. Klar, keine Liebe hält immer und ewig (oder?), aber diese drei Aktien will ich sehr, sehr lange halten. Warum? 1 Der diversifizierte Energieriese Exxon ist eines der größten und am stärksten diversifizierten Energieunternehmen der Welt. Das Geschäft erstreckt sich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...