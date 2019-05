In Norwegen sind im April genau 4.462 Elektro-Pkw zugelassen, was einem Marktanteil von 39,6 Prozent unter allen Pkw-Neuzulassungen des Monats entspricht. Hinzu kommen 2.429 neue Hybrid-Pkw (Marktanteil: 21,6 Prozent), darunter 1.141 Plug-in-Hybride. Nach dem Ausnahmemonat März, in dem sich die Neuzulassungen von rein elektrischen Stromern auf einen Wert von über 10.700 Exemplare hochkapitulierte, ...

