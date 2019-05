Amazon.com (WKN:906866) meldete die Ergebnisse des ersten Quartals 2019 am Donnerstag nach Börsenschluss. Wie in allen vier Quartalen des vergangenen Jahres hat der E-Commerce- und Cloud-Computing-Gigant die Konsensschätzung der Wall Street beim Gewinn übertroffen. Der Umsatz entsprach den Erwartungen. Die Aktien wurden am Donnerstag, ab 19:15 Uhr EDT, im nachbörslichen Handel um 0,5 % hoch geboten. Wir können die verhaltene Reaktion des Marktes wahrscheinlich auf die Umsatzprognose zum zweiten ...

