FRANKFURT (Dow Jones)--Der chinesische Daimler-Partner Baic strebt einem Agenturbericht zufolge eine beträchtliche Beteiligung an dem DAX-Konzern an. Der chinesische Autobauer wolle eine Beteiligung von bis zu 5 Prozent erwerben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Baic habe Daimler zu Beginn des Jahres über diese Absicht in Kenntnis gesetzt. Ein Daimler-Sprecher lehnte gegenüber Dow Jones eine Stellungnahme ab.

Laut Reuters hat Baic die Behörden in Peking gebeten, den Kauf eines solchen Anteils zu unterstützen. Baic hat gemäß Bericht begonnen, Aktien über den Markt zu kaufen. "Der Aktienkurs von Daimler wird derzeit von einem Käufer gestützt, der eine Beteiligung aufzubauen scheint", zitiert Reuters eine informierte Person.

Mercedes-Benz produziert zusammen mit Baic im Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive (BBAC) in China Autos. Daimler hält bisher von den in Hongkong börsennotierten Baic Aktien einen Anteil von 30,4 Prozent, der einer Beteiligung von 9,55 Prozent an dem chinesischen Autobauer entspricht. Der chinesische Staat hält über die Baic-Gruppe 42,6 Prozent, der Stahlproduzent Beijing Shougang 12,8 Prozent.

Daimler hat nach dem überraschenden Einstieg des Baic-Konkurrenten Geely beim Stuttgarter Autobauer immer wieder betont, wie wichtig ihm der Partner Baic ist.

May 12, 2019

