F: Ich habe gehört, dass sich die Investoren über Apples massiven Bestand an Barmitteln beschweren und sich Warren Buffett von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) beklagt, dass er zu viel Geld hat. Wie kann es eine schlechte Sache sein, über 100 Mrd. US-Dollar auf der Bank zu haben? Eine riesige Menge an Barmitteln zu haben, ist ein "gutes" Problem. Barmittel geben Unternehmen finanzielle Flexibilität, gerade in schwierigen Zeiten. Unternehmen mit prall gefüllter Kriegskasse gehen selten in Konkurs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...