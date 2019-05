Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - JA Resorts & Hotels, eine der ältesten einheimischen Hotelleriemarken von Dubai, hat vor kurzem riesige Wachstums- und Expansionspläne bekanntgegeben: von einer Wachstumsentwicklung bis nach Tansania und darüber hinaus, über eine Expansion mit mehr als 30 Hotels in China, die auf die Millennial-Generation abzielen, bis hin zu 10 neuen Gastronomiekonzepten, die im Jahr 2019 starten sollen - und dazu noch drei Kooperationen mit internationalen Chefs, die Träger von Michelin-Sternen sind!



JA Resorts & Hotels gibt Expansion nach China bekannt



JA Resorts & Hotels hat angekündigt, in diesem Jahr in einem Joint Venture nach China zu expandieren. In Zusammenarbeit mit der Novel International Group, einem Investmentfonds in Shanghai, bilden JA Resorts & Hotels die JA Novel Hospitality China und erwerben über diese Partnerschaft Gebäude, die zu Hotels zweier unterschiedlicher Klassen nachgerüstet, renoviert oder ausgestattet werden. Die erste Klasse sind Spitzenhotels auf dem höchsten Niveau, die als JA Hotels firmieren werden, und die zweite Klasse sind Lifestyle-Hotels für die Mittelklasse, die unter dem Namen "Big Bed by JA" firmieren und sich an Millennials richten werden. Für die Spitzenhotels erkundet das Unternehmen für die kommenden Jahre zurzeit drei Immobilienoptionen in 5 bis 6 Bereichen. Die Vision für die Marke Big Bed, auf Chinesisch Dà chuáng, besteht darin, bis 2024 insgesamt 30 Einheiten - verteilt auf verschiedene chinesische Städte - zu errichten.



JA Resorts & Hotels befindet sich auf Wachstumskurs nach Tansania und darüber hinaus



JA Resorts & Hotels enthüllte Pläne, sein Portfolio von 8 außergewöhnlichen Immobilien in den VAE und im Indischen Ozean um zwei Luxus-Lodges mit insgesamt 60 Zimmern zu erweitern. Eine Luxus-Lodge wird im Serengeti-Nationalpark und die andere im Ngorogoro-Schutzgebiet errichtet. Die Gruppe erkundet auch mehrere Optionen in Sri Lanka.



JA Resorts & Hotels wird ein bedeutender Akteur in der Gastronomie mit 10 neuen Konzepten



In einem Jahr der rasanten Transformation für JA Resorts & Hotels werden 2019 in Zusammenarbeit mit drei internationalen Michelin-Stern-Chefköchen 10 neue Restaurants eröffnet. Der Konzern beschreibt seine Vision im Speise- und Getränkebereich als "die Schaffung gemeinschaftsorientierter Restaurants, die einzigartige Erlebnisse bieten, alle Gäste mit einem enthusiastischen Empfang, außergewöhnlichem Service, ausgezeichneten Speisen, wundervoller Musik und unvergesslichen Erlebnissen begeistern werden, was diese Restaurants profitabel machen wird". Zu den Kooperationen gehören JA Manafaru Maledives und Chinas renommiertester Koch, Da Dong, dessen Restaurants mehrere Michelin-Sterne erhalten haben, der libanesisch-australische Koch Greg Malouf, der in zwei Einrichtungen in Dubai drei Chefs-Hat-Auszeichnungen erhalten hat, und der berühmte indische Koch Vikas Khanna, der ein neues Restaurant im JA Lake View Hotel eröffnen wird.



https://jaresortshotels.com/media-centre



