Mainz (ots) - Messer-Verbote allein verhindern keine Messerstechereien. Sie sind, konsequent umgesetzt, dennoch das richtige Signal an diejenigen, die meinen, sich mit einem Messer stark und sicher zu fühlen. Und die damit das Sicherheitsgefühl der anderen gewaltig stören. Das Signal heißt: Schluss mit der Nachsicht gegenüber jungen Männern mit und ohne Migrationshintergrund, für die es dazugehört, sich zu bewaffnen. Weil sie glauben, dass ihnen das zusteht. Nein, es steht ihnen eben nicht zu. Mit freundlichen Appellen ist diesen potenziellen Messerstechern nicht beizukommen, sie müssen den Druck in Form von Kontrollen in ihrem Revier, auf der Straße, selbst erleben. Dafür muss ausreichend Personal bereitgestellt werden, das ist zentral. Das Signal solcher Verbote heißt zudem: Schluss mit der weiteren Aufrüstung in der Gesellschaft. Deshalb sind Kontrollen nur ein Baustein, nötig ist noch mehr Aufklärung an Schulen. Am besten möglichst plastisch, indem die Folgen von Messerattacken verdeutlicht werden. Es ist übrigens ein Irrglaube, dass die Gewalt erst mit der hohen Zahl an Flüchtlingen 2015 ins Land gekommen sei. Schon 2007 und 2009 haben Hamburg und Bremen Waffenverbotszonen eingerichtet, die Städte sind bundesweit Vorreiter. Auch in Wiesbaden, wo es seit Jahresbeginn die erste derartige Zone in der Region gibt, ist man bislang zufrieden damit. Das oft genannte Gegenargument, damit würden auch unbescholtene Bürger unter Generalverdacht gestellt, muss sorgsam abgewogen werden gegen den Nutzen der Maßnahme. Die Abwägung fällt in diesem Fall jedoch eindeutig aus: Mehr Angriffe mit Messern erfordern mehr Waffenkontrollen.



