Düsseldorf (ots) - Der Fraktionschef der nordrhein-westfälischen FDP, Christof Rasche, hat das Land NRW, den Bund und die Deutsche Bahn aufgefordert, nach dem Brexit die Beziehungen zu Großbritannien "auf eine neue Stufe" zu heben. Rasche schreibt in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Montag): "Der Brexit darf unsere exzellenten Beziehungen nicht schwächen. Im Gegenteil: Wir müssen sie noch enger gestalten." Rasche nannte dafür vier Maßnahmen: Erstens sollen ab 2020 seiner Meinung nach jährlich 100 Schüler, Studierende, Azubis und Berufseinsteiger zwischen 15 und 25 Jahren durch ein "Parlamentarisches Europa-Stipendium des Landtags" die Möglichkeit eines Austauschjahrs erhalten. Zweitens sollten die NRW-Kommunen die Kontakte nach Großbritannien intensivieren: "Mit einem Wettbewerb wollen wir neue Partnerschaften auf den Weg bringen. Gemeinsam mit Vereinen oder Initiativen können Kommunen Konzepte für neue UK-Partnerschaften erarbeiten, die dann durch das Land gefördert werden." Drittens sollten Sportvereine besser finanziell unterstützt werden, die Auslandsreisen zu Turnieren und Wettbewerben organisieren. Viertens forderte Rasche Bahn und Bund auf, "spätestens 2020 endlich die Direktverbindung zwischen Deutschland und England zu realisieren. Tägliche Verbindungen ohne Umstieg zwischen Köln und London in gut drei Stunden - das würde uns nicht nur näher zueinander bringen und den grenzüberschreitenden Verkehr stärken, sondern auch klimafreundliche Alternativen zu den zahlreichen Flugverbindungen schaffen."



