Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Abwärts geht es an den Aktienmärkten in Ostasien zu Wochenbeginn, allerdings können sich die Indizes von ihren Tagestiefs wieder etwas erholen. Erneut sind es die Entwicklungen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China, die auf der Stimmung lasten. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump den Druck auf China weiter erhöht. Er drängte, möglichst bald einem Handelsabkommen zuzustimmen, da sich ansonsten die Konditionen verschlechtern würden. Zuvor hatte er angeordnet, eine Anhebung der Zölle auf so gut wie alle bislang noch ausgenommenen chinesischen Importe vorzubereiten. Erst am Freitag hatten die USA Strafzölle auf weitere chinesische Waren deutlich erhöht.

"Die Investoren begreifen, dass die Verhandlungen nicht kurzfristig zu einem Abschluss kommen werden", so Mike O'Rourke, Markt-Stratege von JonesTrading Institutional Services. Noch am Freitag hatte Trump von "offenen und konstruktiven Gesprächen" gesprochen und damit für eine Kurserholung an der Wall Street gesorgt. Doch die Märkte zeigen sich weiter volatil und hängen an jeder Aussage zu den Verhandlungen, heißt es von einem Teilnehmer. "Wir befinden uns derzeit in einer abwartenden Haltung", ergänzte Megan Horneman, Portfolio-Strategin von Verdence Capital Advisors.

In China geht es für den Schanghai-Composite um 1,0 Prozent auf 2.910 Punkte nach unten, der Index erholt sich aber leicht von seinen Tagestiefs. Zum Wochenausklang war es nach einer Berg- und Talfahrt noch mit Aussagen der chinesischen Notenbank, dass die Auswirkungen kontrollierbar seien und die Zentralbank genug Spielraum habe, um die heimische Wirtschaft zu stützen, kräftig nach oben gegangen. In Hongkong findet wegen eines Feiertages kein Handel statt.

In Tokio reduziert sich der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 21.227 Punkte. In Sydney fällt der S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent zurück. Der als Fluchtwährung gesuchte Yen kann die jüngsten Gewinne verteidigen. Der Dollar zeigt sich mit 109,77 Yen in etwa auf dem Niveau vom Freitag. Und auch an der Wall Street drohen weitere Abgaben - der Future auf den S&P-500 liegt aktuell 1,0 Prozent im Minus.

Softbank mit schwachem Uber-IPO im Minus

Für die Softbank-Aktie geht es nach dem schwachen Uber-Börsendebüt am Freitag um 2,2 Prozent nach unten. Der Kurs des Fahrdienstes fiel zum Handelsende an der Wall Street auf 41,57 Dollar und damit 7,6 Prozent unter Ausgabepreis - und dieser hatte schon ziemlich nahe am unteren Ende der zuvor genannten Spanne gelegen. Auf dem aktuellen Kursniveau wurde Uber mit rund 77 Milliarden Dollar bewertet. Ursprünglich hatte das Unternehmen 90 bis 100 Milliarden Dollar angestrebt, seine Ansprüche nach dem misslungenen IPO des Wettbewerbers Lyft aber zurückgeschraubt. Softbank ist mit 16,3 Prozent an Uber beteiligt.

In Tokio stehen mit dem starken Yen einzelne Exportwerte unter Abgabedruck. Hier fallen die Papiere von Sony um 0,3 Prozent. Die Aktien von Toshiba können sich von anfänglichen deutlichen Verlusten erholen und drehen 0,1 Prozent ins Plus. Das Unternehmen hat im späten Handelsverlauf die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.295,00 -0,25% +11,49% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.226,94 -0,55% +6,06% 08:00 Kospi (Seoul) 2.087,30 -0,98% +2,27% 08:00 Schanghai-Comp. 2.910,04 -0,99% +16,69% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG Straits-Times (Sing.) 3.235,23 -1,17% +6,67% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.605,06 -0,32% -4,75% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1229 -0,1% 1,1236 1,1230 -2,1% EUR/JPY 123,26 -0,1% 123,38 123,23 -2,0% EUR/GBP 0,8631 -0,1% 0,8643 0,8630 -4,1% GBP/USD 1,3010 +0,1% 1,3002 1,3013 +2,1% USD/JPY 109,77 -0,0% 109,79 109,77 +0,1% USD/KRW 1175,20 -0,4% 1175,20 1175,65 +5,5% USD/CNY 6,8240 -0,0% 6,8240 6,8025 -0,8% USD/CNH 6,8882 +0,5% 6,8556 6,8236 +0,3% USD/HKD 7,8488 +0,0% 7,8486 7,8483 +0,2% AUD/USD 0,6978 -0,3% 0,6997 0,7000 -1,0% NZD/USD 0,6583 -0,3% 0,6602 0,6600 -2,0% Bitcoin BTC/USD 7.037,76 -1,6% 7.151,26 6.297,51 +89,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,82 61,80 +0,0% 0,02 +30,7% Brent/ICE 70,86 70,62 +0,3% 0,24 +28,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,57 1.286,01 -0,2% -2,44 +0,1% Silber (Spot) 14,69 14,78 -0,6% -0,08 -5,2% Platin (Spot) 853,12 864,76 -1,3% -11,64 +7,1% Kupfer-Future 2,77 2,79 -0,5% -0,01 +5,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2019 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.