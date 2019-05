...die wir allerdings mehrfach schon als Plan B beschrieben hatten. Der Kurssprung am Freitag um teilweise 20 % und nachbörslich sogar 28 % beruht allerdings weniger auf Freudensprüngen, als auf den notwendigen Eindeckungen von Short-Positionen. 8 % aller Thyssen-Aktien waren bis Donnerstag fort (bis 6.5.). Aufgebaut wurden sie in den letzten vier Wochen um 33 %. Also: Keine Aufregung, diese Konstellation abwarten und erst anschließend wird diskutiert, was aus Thyssen zu machen ist. Den Plan B hatten wir in der Actien-Börse schon mehrfach avisiert und ergänzen ihn in der nächsten Actien-Börse. Sollten Sie kein abonnent sein, können Sie unsere Breife auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info