Dennoch blieb die Orascom DH des für sein Resort in Andermatt bekannten ägyptischen Unternehmers Samih Sawiris in den roten Zahlen. Der Verlust fiel allerdings deutlich geringer aus als im Vorjahr.Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel um 32 Prozent auf 74,1 Millionen Franken, wie die Gruppe in der Nacht auf Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...