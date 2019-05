Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta007/13.05.2019/07:00) - Der seit dem 12. April 2019 mehrheitlich neu zusammengesetzte Verwaltungsrat der HOCHDORF Holding AG hat zusammen mit der Geschäftsleitung eine erste Standortbestimmung vorgenommen. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass die Herausforderungen bei der Integration der in den letzten Jahren erworbenen Tochtergesellschaften grösser sind als angenommen. Deshalb wird infolge höherer Kosten und Abschreibungen - trotz aktuell zufriedenstellender Umsatzentwicklung - mit einem deutlich schlechteren Halbjahresergebnis als im Vorjahr gerechnet.



Parallel dazu ist die Gesellschaft im konstruktiven Austausch mit ihren wichtigsten Stakeholdern. Der Verwaltungsrat wird die Strategie der Gruppe bis Ende Juni schärfen und anschliessend detailliert über die Zukunftspläne und den finanziellen Ausblick orientieren.



(Ende)



Aussender: HOCHDORF Holding AG Adresse: Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Christoph Hug Tel.: +41 41 914 65 62 E-Mail: christoph.hug@hochdorf.com Website: www.hochdorf.com



ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1557723600253



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 13, 2019 01:00 ET (05:00 GMT)