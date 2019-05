The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1996269061 EATON CAP UNL. 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1997077364 TRA.F.CO.PTY 19/29 BD02 BON EUR N

CA HVXA XFRA CH0466642201 HELVETIA HLDG NA SF 0,02 EQ00 EQU EUR Y

CA QC8 XFRA GB00B18S7B29 AFC ENERGY PLC LS -,001 EQ00 EQU EUR N

CA IWA XFRA JP3151600008 IWATANI CORP. EQ00 EQU EUR N

CA NVV1 XFRA US6700024010 NOVAVAX INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 59P XFRA US70202L1026 PARSONS CORP. DL1 EQ00 EQU EUR N

CA BP2M XFRA US84842R5028 SPHERIX INC. NEW DL-,01 EQ00 EQU EUR N