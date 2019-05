The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A28693 ERSTE GR.BK. 19/30FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0419041105 PARAGON ANL 19/24 SF BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0419041147 BASELLD.KBK 19/20 BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0465044698 TANNER S.FIN. 19/21 BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0474977698 PFB.SCHW.HYP 19/29 BD02 BON CHF N

CA XFRA CH0475070238 LUZ.KANT.BK 19/UND. FLR BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000NWB0659 NRW.BANK 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA IE00BH3SQB22 IRLAND 19/50 BD02 BON EUR N

CA XFRA US0778FPAB50 BELL CANADA 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US298785HX70 EIB 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200JW25 IBM 19/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200JX08 IBM 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200JY80 IBM 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200JZ55 IBM 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200KA85 IBM 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200KB68 IBM 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200KC42 IBM 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200KD25 IBM 19/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US759351AN90 REINS.GR.AM 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA USC07885AB94 BAUSCH HLTH 19/28 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USC07885AC77 BAUSCH HLTH 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1995781546 COCA C.HBC F 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1995795504 COCA C.HBC F 19/31 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1996268253 EATON CAP UNL. 19/21 BD02 BON EUR N