FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.285 EUR

QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.151 EUR

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.178 EUR

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.134 EUR

FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.169 EUR

0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.053 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.098 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.561 EUR

CYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.614 EUR

EDP XFRA PTEDP0AM0009 EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 0.190 EUR

ZVB XFRA IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EO -,10 0.360 EUR

AA4 XFRA IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EO 1 0.063 EUR

T9Q XFRA ID1000104003 TOTAL BANGUN PER. RP100 0.002 EUR

BGJ XFRA FR0000120107 SAVENCIA S.A. INH. EO 1 1.000 EUR

RCF XFRA FR0000051807 TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 1.900 EUR

TTR1 XFRA DE000A0XYGA7 TECHNOTRANS SE NA O.N. 0.880 EUR

TTO XFRA DE0007501009 TTL BET.GRDBES.AG INH ON 0.120 EUR

NLM XFRA DE0006069008 FROSTA AG AKT. O.N. 1.600 EUR

GIL XFRA DE0005878003 DMG MORI AG O.N. 1.030 EUR

DUE XFRA DE0005565204 DUERR AG O.N. 1.000 EUR

DRW1 XFRA DE0005550719 DRAEGERWERK GEN.S.D 1.900 EUR

DRW7 XFRA DE0005550677 DRAEGERWERK GEN.S.K. 1.900 EUR

DRW5 XFRA DE0005550651 DRAEGERWERK GEN.S.A. 1.900 EUR

DRW3 XFRA DE0005550636 DRAEGERWERK VZO O.N. 0.190 EUR

DRW8 XFRA DE0005550602 DRAEGERWERK ST.A.O.N. 0.130 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.165 EUR

COF XFRA BE0003593044 COFINIMMO 2.760 EUR

4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD 2.243 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.525 EUR

ANB XFRA AU000000ANZ3 A.N.Z. BKG GRP 0.498 EUR

BZY XFRA AT0000641352 CA IMMOB.ANL. 0.900 EUR

37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM 0.401 EUR

13B XFRA BE0974268972 BPOST S.A. COMPARTMENT A 0.250 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.134 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.320 EUR