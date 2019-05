FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.223 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.178 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.312 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.008 EUR

1SQ XFRA CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 0.879 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.223 EUR

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.116 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.134 EUR

2F0 XFRA SE0010048884 FAGERHULT AB SK-,57 0.185 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

XFRA GB00BDHDRL27 ESCHER MARWICK 16/19 MTN 0.003 %

851 XFRA SG1CJ7000006 ADVANCER GLOBAL LTD 0.001 EUR

AGR XFRA DE0005019004 AGROB IMMOB.AG ST 0.240 EUR

AGR3 XFRA DE0005019038 AGROB IMMOB.AG VZO 0.290 EUR