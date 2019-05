FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA GB00BDH37892 ESCHER MARWICK 16/21 MTN 0.004 %

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.089 EUR

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.801 EUR

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.160 EUR

TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.134 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.303 EUR

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.570 EUR

TFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.134 EUR

SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.134 EUR

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.485 EUR

SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.151 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.205 EUR

PCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.552 EUR

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.223 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.045 EUR

MGYA XFRA US5597761098 MAGYAR TELE.A ADR/5 UF100 0.394 EUR

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.125 EUR

KLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.668 EUR

JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.071 EUR

OLZ XFRA US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001 0.089 EUR

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.071 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.267 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.071 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.323 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.027 EUR

EDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.659 EUR

ENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.178 EUR

CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.203 EUR

0CYA XFRA US15911M1071 CHANGYOU.COM LTD.ADR CL A 8.368 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.356 EUR

XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.080 EUR

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.267 EUR

BFP XFRA US07329M1009 BBVA BCO FR. AP 1 ADR/3 0.236 EUR

SR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.018 EUR