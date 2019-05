FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PHIA XFRA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20

PHI1 XFRA NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20

F5D XFRA FR0000064578 COVIVIO INH. EO 3

AMI XFRA DE0008131350 AMALPHI AG

A3R XFRA GB00BYWKC989 ANGUS ENERGY PLC LS-,002

16E XFRA SE0003491562 EPISURF MEDICAL AB B