FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

O5P XFRA SG2P56002559 FAR EAST ORCHA.-LOC-SD-50

UFG XFRA ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20

D2J XFRA CH0023405456 DUFRY AG NAM. SF 5