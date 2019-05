Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff will auch nach dem gescheiterten Stahl-Joint-Venture mögliche Partnerschaften im Auge behalten. "Natürlich schauen wir, ob es beim Stahl alternative Konsolidierungsoptionen gibt", sagte er dem "Handelsblatt" in einem am Sonntag online veröffentlichen Interview.

