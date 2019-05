An den Aktienmärkten ging es in der vergangenen Woche deutlich zurück: Der DAX verlor 2,1 Prozent an Wert. US-Präsident Donald Trump hat die Märkte mit der Eskalation des Handelsstreits mit China verunsichert. Möglicherweise Zeit, sich wieder Gold zuzuwenden?

Zusammenfassung:

"Warten". Stop-Loss wurde ausgelöst (2).

Trend und Kursziele:

Trend : - fallend

Kursziele : moderat 1.162 USD, ambitioniert 1.013 USD

Gültig : bis Überschreiten von 1.362 (4)

