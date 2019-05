Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 10 auf 7 Euro gesenkt. Laut dem Analysten Daniel Roeska warf das erste Quartal der Fluggesellschaft die Frage auf, ob man bei der Aktie nun auf fallende Kurse setzen sollte. Seine Antwort sei ja, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf steigende Treibstoff- und Personalkosten, das Warten auf eine neue Strategie und zahlreiche weitere Herausforderungen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2019 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-05-13/08:04

ISIN: FR0000031122