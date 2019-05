Twitter-Meldungen bewegen die Börse. So konnten am Freitag die US-Indizes erst eine kräftige Erholung starten, der DAX wurde so nachbörslich an die 12.200 gezogen. Doch die Nachricht weiterer US-Zölle gegenüber China nach Ende der Gespräche zwischen den USA und China ließ die US-Futures heute Nacht absacken. So tendiert die DAX-Indikation rund 100 Punkte tiefer als am Freitag-Abend bei ca. 12.080 ...

