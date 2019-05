Die australische Investmentbank Macquarie hat Hochtief von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 158 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal seien beruhigend ausgefallen, schrieb Analystin Olivia Peters in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorwürfe rund um angebliche aggressive Buchungspraktiken bei der australischen Tochter Cimic erschienen übertrieben. Vielmehr ergebe sich eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in die Aktien von Hochtief, zumal der Baukonzern eigene Papiere zurückkaufen könnte und die Anteilsscheine attraktiv bewertet seien./la/ag

