Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 68 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikhersteller sei ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Bardo erhöhte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit). Allerdings erscheine die Bewertung der Aktien erst einmal ausgereizt und es dürften sich in Zukunft bessere Einstiegsgelegenheiten ergeben./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-05-13/08:23

ISIN: DE0005313704