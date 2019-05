Der Energieversorger E.on hat zum Wochenauftakt die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Das Kerngeschäft - Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien - zeigte zu Beginn des neuen Geschäftsjahres operative Stärke in allen Märkten mit Ausnahme von Großbritannien. Das Kundengeschäft in Großbritannien steht beim Energieversorger E.on unter Druck. Das Ergebnis dort sank im ersten Quartal wegen des scharfen Wettbewerbs sowie der im vergangenen Spätherbst eingeführten Preisobergrenzen erheblich, wie das Unternehmen am Montag in Essen mitteilte. Auch im deutschen Markt verzeichnete E.on Rückgänge. Da auch die Ergebnisse im Netzgeschäft sanken, ging das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Konzerns um acht Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro zurück. Der Konzernüberschuss wurde mit 393 Millionen mehr als halbiert, bereinigt ergab sich ein Minus von elf Prozent auf 650 Millionen Euro.

