Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Trend, dass die Stärke bei Erneuerbaren Energien die Schwäche im Vertriebsgeschäft aufwiegt, habe sich bei dem Energiekonzern im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe das Ergebnis in etwa den Erwartungen entsprochen. Den bestätigten Ausblick wertete der Experte als beruhigend./tih/ag

