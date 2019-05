Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Credit Suisse von 17,90 auf 18,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwaches erstes Quartal widersetze sich der sonst üblichen Saisonalität bei europäischen Banken, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Ausblick sei das zweite Jahresviertel sei jedoch konstruktiver - ein weiteres Zeichen gegen den sonst geltenden Rhythmus. Für die Credit Suisse aktualisierte er seine Schätzungen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 00:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-05-13/08:43

ISIN: CH0012138530