Das an der Wiener Börse notierte Immobilien-Unternehmen Atrium Real Estate hat zwei Objekte verkauft. Es handelt sich um zwei polnische Einkaufszentren, die an den ECE European Prime Shopping Centre Fund II, verwaltet durch die Fondsverwaltungsgesellschaft ECE Real Estate Partners, für 298 Mio. Euro verkauft wurden. Das entspricht laut Atrium einem Aufschlag von rund 3 % auf den Buchwert zum 31. März 2019. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, und soll im dritten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Der Verkauf sei Teil der kontinuierlichen Strategie der Gesellschaft, ihr Portfolio auf große, qualitativ hochwertige und dominante Einzelhandelszentren in erstklassigen städtischen Lagen auszurichten, so das Unternehmen.

