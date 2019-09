Frankfurt/Main (ots) - Mieterumfrage: Die besten Einkaufszentren in Deutschland



Der Elisen Park in Greifswald ist das erfolgreichste deutsche Einkaufszentrum. Zu diesem Ergebnis kommt die Mieterumfrage Shoppingcenter Performance Report (SCPR) 2019 von Ecostra sowie der Immobilien Zeitung und der TextilWirtschaft (beide dfv Mediengruppe). Beim SCPR benoten Filialunternehmen aus Handel, Dienstleistung und Gastronomie nach dem Schulnotensystem (1 bis 5) ihre Zufriedenheit mit dem wirtschaftlichen Erfolg ihrer Läden in deutschen Einkaufszentren.



Auf Platz eins steht bei der neunten Auflage mit dem Elisen Park in Greifswald (1,50) erstmals ein ostdeutsches Einkaufszentrum. Platz zwei erreicht das Famila Einkaufsland Wechloy in Oldenburg (1,56), Platz drei der Citti-Park in Kiel (1,58). Die schlechteste Note aller 239 platzierten Center bekommt das MEP in Meppen (4,8).



Überraschend schwach schneidet das wohl bekannteste deutsche Einkaufszentrum ab, das Centro Oberhausen. Die Mega-Mall im Ruhrgebiet landet mit der Mieternote 3 nur auf Platz 144 des Rankings. In Oberhausen sind es offenbar die hohen Kosten, die den Mietern den Spaß an den hohen Umsätzen verderben - beim SCPR 2018 hatten die Mieter das Centro nämlich zum Shoppingcenter mit den höchsten Mieten gekürt. Auch das Alexa in Berlin (2,43) bekommt keine Spitzennoten. Eine Ohrfeige verpassen die Mieter dem Milaneo in Stuttgart (4,07). Dagegen bestätigen altgediente Flaggschiffe wie die Breuningerländer in Sindelfingen (1,64) und Ludwigsburg (1,78) sowie das Main-Taunus-Zentrum (1,87) ihre guten Bewertungen aus den Vorjahren.



60,5 Prozent der Mieter berichten von sinkenden oder sogar stark sinkenden Besucherzahlen. 76,1 Prozent haben deshalb die Mieten nachverhandelt und 25,3 Prozent von ihnen nach eigenen Angaben Mietminderungen von mehr als 20 Prozent rausgeholt.



Als den wichtigsten Magnetmieter für Einkaufszentren sehen die SCPR-Teilnehmer Edeka, dm und Rewe, die als Grundversorger für regelmäßige Kundenbesuche sorgen. Erst auf Platz neun findet sich das Textildiscounter Primark wieder, das bei seinem Markteintritt in Deutschland 2009 von vielen Shoppingcenterbetreibern noch als der große Heilsbringer für frequenzschwache Malls umworben wurde. Interessantere Mode-Nachbarn als Primark sind aus Mietersicht Zara (Platz 5), H&M (7) und P&C (8).



Der Shoppingcenter Performance Report wurde 2011 vom Wiesbadener Unternehmen ecostra initiiert. Die Immobilien Zeitung und die Textilwirtschaft sind Medienpartner. Die Mieter in 400 deutschen Einkaufszentren mit mehr als 10.000 qm Geschäftsfläche können ihre Läden bewerten. In die Wertung kommen nur Center, denen mindestens fünf Mieter eine Note geben. 2019 waren das 239. Die Mieter selbst müssen in mindestens drei der 400 Center vertreten sein, um am SCPR teilnehmen zu können. Insgesamt haben sich am SCPR in diesem Jahr 108 Filialunternehmen aus Handel, Dienstleistung und Gastronomie beteiligt, so viele wie noch nie.



Details zur Auswertung werden in den heute erscheinenden Ausgaben von Immobilien Zeitung und Textilwirtschaft veröffentlicht.



Pressekontakt:



dfv Mediengruppe

Unternehmenskommunikation



Telefon +49 69 7595-2051

Telefax +49 69 7595-2055

presse@dfv.de

http://www.dfv.de



Original-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6955