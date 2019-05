JPMorgan hat Zooplus nach einem neuerlichen Vergleich mit den Hauptwettbewerbern in Großbritannien und Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Nachdem die Konkurrenten des Onlinehändlers für Haustierbedarf Amazon, Pets at Home, Fetch und Fressnapf im vergangenen Sommer aggressiver unterwegs gewesen seien, verhielten sie sich nun rationaler, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Preisunterschied sei weitgehend stabil geblieben, was die Strategie von Zooplus - eine vernünftigere Preisgestaltung zu Gunsten höherer Bruttomargen - stütze./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-05-13/08:48

ISIN: DE0005111702