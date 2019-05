SolarEdge Technologies, Inc. ("SolarEdge") (NASDAQ-Kürzel: SEDG), einer der weltweiten Marktführer in intelligenter Stromerzeugung, kündigte heute an, seine StorEdge Lösung um neu eingeführte Wechselrichter zur kombinierten Steuerung von Solar-, Speicher- und Haushaltsenergie zu erweitern. Das Unternehmen wird außerdem seine eigenen Batteriespeicher für Haus- und Gewerbeanlagen vorstellen, mit denen es sein Portfolio für Lösungen rund um das Thema zur smarten Nutzung von Sonnenenergie ergänzt.

Das StorEdge Angebot wird um insgesamt drei neue Lösungen erweitert: Im Juni 2019 wird SolarEdge einen Einphasen-Wechselrichter mit HD-Wave Technologie zur kombinierten Steuerung von PV-Erzeugung sowie von Batteriespeicher- und Smart Energy Anwendungen, auf den Markt bringen. Die Kombination all dieser Funktionen in einem einzigen Wechselrichter wird die Installation erleichtern, die betreffende Anlage rentabler machen und dem Nutzer mehr Möglichkeiten zur Eigenverbrauchsoptimierung bieten. Die zweite Ergänzung der StorEdge Lösung ist die geplante Einführung eines Dreiphasen-Wechselrichters, der durch DC-Kopplung an eine oder mehrere 48V Batteriespeicherlösungen angeschlossen werden kann und den wachsenden europäischen Markt zur Gewinnung und Speicherung von Sonnenenergie in privaten Haushalten bereichert. Die dritte Neuheit, die auf der Intersolar präsentiert wird, sind zukünftige Batteriespeicherlösungen für Haus- und Gewerbeanlagen, die SolarEdge in sein Angebot aufnimmt, um eine umfassende Speicherlösung anbieten zu können. SolarEdge möchte flexibel installierbare Optionen zur kombinierten Energiegewinnung und -speicherung anbieten. Die weltweite Markteinführung wird für Anfang 2020 erwartet und das Unternehmen wird auch weiterhin die Kompatibilität seiner StorEdge Lösungen mit den Batteriespeichern verschiedener Hersteller sicherstellen.

"Da der sich entwickelnde Solarenergiemarkt auf wachsenden Eigenverbrauch und Netzstabilisierung fokussiert sein wird, werden kombinierte Lösungen zur Energiegewinnung und -speicherung zu einem wichtigen Faktor bei der Förderung intelligenter Solarenergie-Ökosysteme", erklärt Lior Handelsman, Gründer sowie Vizepräsident für Marketing und Produktstrategie von SolarEdge. "Indem wir StorEdge erweitern und Batteriespeicherlösungen zum Kernangebot von SolarEdge hinzufügen, schaffen wir eine nahtlose Integration und Vorteile für die Anwender dieser Lösungen Installateure, wie Anlagenbesitzer."

Die Aufnahme von Batteriespeichern für Haus- und Gewerbeanlagen in das StorEdge Angebot ermöglicht SolarEdge, eine kompatible Speicherkomplettlösung für eine aufeinander abgestimmte Steuerung von PV-Erzeugung, Batteriespeicher sowie dem Management der Smart Energy Applikationen anzubieten. Durch die Integration der Li-NMC-Hochvolt-Batterien ist es zukünftig möglich, den Nutzen durch kombinierte Applikationen zu erhöhen, z.B. durch Bedarfssteuerung (Glättung von Lastspitzen, sogenanntes Peak Shaving), Eigenverbrauchsmaximierung auf Einzelanlagenniveau oder gebündelt in virtuellen Kraftwerken, Tarifoptimierung (ToU) und die Unterstützung von Mikronetzeanwendungen. Da die Batterien für vollständige Kompatibilität mit StorEdge entwickelt wurden, sollen dadurch Planung, Anlagendesign, Installation, Service und der Garantieprozess deutlich vereinfacht werden. Die Batterien können mit StorEdge entweder AC- oder DC-gekoppelt werden, wobei die DC-Kopplung für höhere Effizienz und eine PV-Überdimensionierung geeignet ist.

Über SolarEdge:

SolarEdge ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Energietechnik. Durch den Einsatz unserer herausragenden Ingenieursleistungen und unser stetiges Streben nach Innovation erschafft SolarEdge intelligente Energielösungen, mit denen der tägliche Energiebedarf gedeckt und zukünftiger Fortschritt vorangetrieben wird. SolarEdge hat eine intelligente Wechselrichterlösung entwickelt, die die Art der Energiegewinnung und des Energiemanagements eines PV-Systems grundlegend verändert hat. Der DC-optimierte Wechselrichter von SolarEdge maximiert die Energiegewinnung und senkt gleichzeitig die Kosten für den vom PV-System erzeugten Strom. SolarEdge hat sich ganz der Weiterentwicklung der Smart Energy-Technik verschrieben und bedient mit seinen Lösungen für PV-Anlagen, Speichersysteme, Ladelösungen für Elektroautos, USV und Netzdienstleistungen eine breite Palette an Energiemarktsegmenten. Besuchen Sie SolarEdge im Internet unter solaredge.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190513005179/de/

Contacts:

SolarEdge Technologies

Jessica Fishman

Public and Media Relations Director

Jessica.Fishman@solaredge.com

+972-523958445