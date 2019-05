Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 243 auf 190 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine Dividendenkürzung würde bedeuten, dass der britische Mobilfunkkonzern den Schuldenabbau priorisiere, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnte solch ein Schritt wieder den Blick auf die stabilen Fundamentaldaten des Unternehmens richten. Das niedrigere Kursziel reflektiere unter anderem die schwächere Erholung in Europa./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-05-13/09:01

ISIN: GB00BH4HKS39