Nabis Holdings unterzeichnet definitives Abkommen zum Erwerb von Assets einschließlich einer etablierten Extraktions- und Herstellungsanlage im US-Bundesstaat Washington Einschließlich Lizenzrechte für die Markenprodukte Chong's Choice VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 13. Mai 2019. Innovative Properties Inc., tätig als Nabis Holdings (CSE: NAB; OTC: INNPF; FRA: 7IP) ("Nabis" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen durch seine sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft ein definitives Abkommen zum Erwerb bestimmter Assets von PDT Technologies LLC ("PDT") unterzeichnet hat einschließlich der Extraktions- und Produktionsanlagen sowie der Rechte, ihre aktuelle Produktionsstätte in Port Townsend, Washington, zu leasen. Ferner wird das Unternehmen für den gesamten US-Bundesstaat Washington die exklusiven Lizenzrechte für die Markenprodukte Chong's Choice erwerben, eine der führenden und erkennbarsten Marken im Cannabissektor. PDT besitzt und betreibt eine bereits etablierte Produktionsanlage, die hochgradiges Cannabiskonzentrat produziert. Das Unternehmen plant ebenfalls die Investition von ungefähr 3 Mio. USD in eine Erweiterung der bestehenden Anlage durch neue hoch spezialisierte Geräte, zwei neue Extraktionslinien, einen Extraktionsreinraum und eine Laboreinrichtung. Die Anlage wird dann zur Produktion von jährlich 20.500 kg Cannabiskonzentrat in der Lage sein. Die Anlage wird an einen lizenzierten Cannabisverarbeiter aus dem US-Bundesstaat Washington untervermietet. Die Marke Chong's Choice, wie eine Hälfte des legendären Comedy-Duo Cheech & Chong, ist eine gut bekannte Marke im Cannabissektor. Das Unternehmen erwartet, dass die Rechte, die es für die Marke Chong's Choice erwerben wird, ihm neue Möglichkeiten bieten wird, Lizenzpartnerschaften mit im US-Bundesstaat Washington staatlich lizenzierten Verarbeitern aufzubauen. "Unser Abkommen mit PDT würde unsere Präsenz und Lizenzierungsfähigkeiten im gut etablierten US-Bundesstaat Washington drastisch erweitern," sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. "In Verbindung mit der Akquisition liegt unsere Expansion der bestehenden Anlage durch einen neuen gemäß ISO konzipierten Reinraum und GMP-Laboreinrichtung voll und ganz innerhalb unserer aggressiven Expansionspläne. Ferner repräsentieren die zugehörigen Lizenzrechte für die Marke Chong's Choice eine aufregende Ergänzung des Erholungs- und Lifestyle-Aspekts unseres Anlageportfolios an geistigem Eigentum." Da der US-Bundesstaat Washington ein relativ ausgereifter Bundesstaat mit bewährten Metriken ist, wird das Unternehmen in der nahen Zukunft in diesem Bundesstaat sowie in vielen anderen begrenzt lizenzierten US-Bundesstaaten die Möglichkeiten als Teil der bundesstaatenübergreifenden Cannabisexpansionsstrategie des Unternehmens weiter bewerten. Über Innovative Properties Inc. (tätig als Nabis Holdings) Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.nabisholdings.com/. Für weitere Fragen: Tel. 604-687-7130 info@nabisholdings.com. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.