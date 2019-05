Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach weiteren positiven Studiendaten zum MS-Medikamentenkandidaten Evobrutinib auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die 48-Wochen-Ergebnisse bestätigten das Wirksamkeitsprofil, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem gebe es Anlass zur Zuversicht mit Blick auf den Schutz der Leber, der für den Pharmakonzern aber weiter eine offene Frage bleibe in seiner klinischen Phase-III-Studie zu dem Multiple-Sklerose-Kandidaten./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2019 / 23:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-05-13/09:07

ISIN: DE0006599905