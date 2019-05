Der relative Neuling aus München ist Anbieter von IT-Sicherheit und Datenanalyse für Mobilnetzbetreiber, Betreiber mobiler Netzwerke, Banken etc., also auch Cyber-Sicherheitslösungen. Das Geschäftsmodell ist vielversprechend. Allein die Zuwachsraten für Umsatz und Gewinn bzw. für die Ebit-Marge liegen in den Größenordnungen zwischen 22 und 33. Die Gewinnschätzungen steigen laut Berenberg Bank bis 2022 von jetzt 1,70 Euro je Aktie auf 347 Euro in also drei Jahren. Die Aktie ist etwas für Liebhaber von Spezialitäten.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info