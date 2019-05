Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 12,50 auf 11,80 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Geschäft mit den Superreichen sei nicht so profitabel wie man denken könnte, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine deutlichere Überarbeitung der Strategie der Schweizer Bank wäre angebracht. Die dürfte allerdings nicht allzu rasch kommen./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2019 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-05-13/09:30

ISIN: CH0244767585