Am Freitag hat ThyssenKrupp seine Zukunftsstrategie komplett über den Haufen geworfen. An der Börse kam das gut an, die Aktie reagierte mit einem Mega-Kurssprung von 28 Prozent. Statt Stahlfusion und Aufspaltung plant der Konzern nun den Börsengang der Aufzugsparte. Die Aktie steht damit vor einer Neubewertung.

