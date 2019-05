Original-Research: CENIT AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Q1 2019: Konstante Umsatzentwicklung auf hohem Niveau, Ergebnisschwäche durch rückläufige Eigensoftwareumsätze, Kursziel und Rating bestätigt Das erste Quartal 2019 reiht sich bei der CENIT AG nahtlos in die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres ein. Während auf Umsatzebene das hohe Niveau des Vorjahres leicht übertroffen wurde, war die Ergebnissituation insbesondere von einer anhaltenden Umsatzschwäche im Bereich der Eigensoftware geprägt. Das leichte Umsatzwachstum in Höhe von 0,7 % auf 41,24 Mio. EUR (VJ: 40,93 Mio. EUR) ist dabei eine Folge der weiterhin hohen Fremdsoftwareumsätze in Höhe von 25,14 Mio. EUR (VJ: 24,69 Mio. EUR), die mittlerweile 61 % (VJ: 60 %) der CENIT-Gesamtumsätze ausmachen. Dieser hohe Anteil wurde zuletzt in 2017 durch den Erwerb der französischen Keonys, einem bedeutenden Reseller und Integrator von Produkten von Dassault Systèmes, erheblich ausgebaut. Vor dem Erwerb lag Anteil mit Fremdsoftware bei rund 45 %. Bei den sehr margenstarken Umsätzen mit Eigensoftware setzte sich hingegen der rückläufige Trend mit einer Reduktion um -5,9 % auf 3,40 Mio. EUR (VJ: 3,62 Mio. EUR) fort. Zur Gegensteuerung dieses Trends hat die CENIT AG, nachdem die Entwicklungsverzögerungen des vergangenen Geschäftsjahres aufgeholt wurden, Maßnahmen zur Ausweitung des Vertriebs umgesetzt. Solche Maßnahmen zeigen aber während der typischen Anlaufphase noch keine operativen Auswirkungen und machen sich damit erst verzögert positiv bemerkbar. Als Folge der fehlenden margenstarken Eigensoftwareumsätze sowie der aus der Keonys-Integration gestiegenen operativen Kostenbasis, reduzierte sich das EBIT auf 0,85 Mio. EUR (VJ: 1,43 Mio. EUR). Die EBIT-Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 sind dabei zu vernachlässigen, womit der Vorjahresvergleich aussagekräftig ist. Mit Veröffentlichung des Q1-Berichtes hat die CENIT AG die Prognosen bestätigt, wonach zum Gesamtjahresende eine konstante Umsatzentwicklung von rund 170 Mio. EUR sowie beim EBIT rund 10 Mio. EUR erwartet werden. Um die Guidance zu erfüllen, müsste die CENIT AG unserer Ansicht nach insbesondere bei der Eigensoftware wieder den Wachstumspfad betreten. Die ergriffenen Maßnahmen zur Ausweitung des Vertriebs sowie die wieder planmäßig laufende Softwareentwicklung lassen dabei wieder steigende Umsätze in diesem Bereich erwarten. Auf Grundlage der bestätigten Unternehmens-Guidance lassen wir unsere 2019er Prognosen (Umsatz: 170 Mio. EUR, EBIT: 10,21 Mio. EUR) sowie die Schätzungen der kommenden Geschäftsjahre unverändert. Das im Rahmen des damit unveränderten DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel von 20,30 EUR behält damit weiter seine Gültigkeit. Wir bestätigen zudem das KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18017.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.05.2019 (13:17 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 13.05.2019 (09:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

